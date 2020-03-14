“نلجأ إلى الله من أجل الحماية من كورونا”.. ترامب يعلن الأحد يوماً وطنياً للصلاة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم السبت، غداً الأحد يوماً وطنياً للصلاة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وطلب الحماية من خطر انتشاره في الولايات المتحدة.
وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه “لشرف عظيم لي أن أعلن أن يوم الأحد 15 مارس هو اليوم الوطني للصلاة”، مضيفاً “نحن دولة، طوال تاريخنا، نظَرَت إلى الله من أجل الحماية والقوة في مثل هذه الأوقات”.
وتابع كلامه في تغريدة ثانية، قائلاً: “بغض النظر عن مكان وجودك، فإنني أشجعك على التوجه نحو الصلاة بكل إيمان”، لافتاً الانتباه إلى أنه “معاً، سوف نتجنب خطر الفيروس بسهولة!”، حسب تعبيره.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة بهدف “إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية” في مواجهتها للفيروس الوبائي الجديد (كوفي-19).
وحسب مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة، فإن عدد عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل، أمس الجمعة، إلى 1678 حالة، وعدد الوفيات إلى 41، بعد انتشاره في 46 ولاية أمريكية منها العاصمة واشنطن.
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