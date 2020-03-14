لاعب إنتر ميلان يجد نفسه في الشارع بسبب “كورونا”

لازالت التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” المستجد ترخي بظلالها على الدوري الايطالي، خصوصا بالنسبة للاعبين الذين يواصلون العيش بالبلد الأوروبي، الذي يتصدر قائمة المصابين في القارة العجوز.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب فريق إنتر ميلان، الدنماركي كريستيان إريكسن، الملتحق حديثا بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لم يجد منزلا واختار الإقامة بفندق في لومبارديا.

ووجد لاعب الانتر نفسه عرضة للشارع دون مكان للنوم بعد إغلاق الفندق بسبب فيروس “كورونا”، غير أن مسؤولي الانتر تدخلوا بسرعة، ومكنوه من شقة لقضاء مدة من الوقت في انتظار تحسن الأوضاع بالبلاد.

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