مصدر حكومي: قرار منع تجمعات الـ50 شخصا فما فوق يشمل حفلات “الأعراس” أيضا

قال مصدر حكومي، اليوم السبت، إن القرار المعلن عنه صباح اليوم، في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، والمتعلق بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، يشمل أيضا حفلات الأعراس.

وأوضح المصدر، أن مصالح وزارة الداخلية، شرعت في إبلاغ مسيري قاعات الحفلات أساسا بالقرار، وذلك منذ ليلة أمس.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم، أنه قد تقرر، وحتى إشعار آخر، منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه تقرر أيضا وحتى أشعار آخر، إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية.