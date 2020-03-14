- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تغلق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
أقرت مليشيا الحوثي, السبت، إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الجوية الأممية
ويستقبل مطار صنعاء الدولي رحلات يومية تابعة لمنظمات الامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي.
وقالت اللجنة العليا لمواجهة الأوبئة التابعة لحكومة المليشيا بصنعاء (غير المعترف بها) إنها أقرت إغلاق مطار صنعاء أمام جميع الرحلات الجوية ابتداء من اليوم 14 مارس ولمدة أسبوعين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كما أقرت اللجنة الحجر الصحي على جميع المواطنين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما. .
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تغلق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.