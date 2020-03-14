عاجل.. الإمارات تغلق عددا من المناطق السياحية والترفيهية مؤقتا بسبب كورونا

السبت 14 مارس 2020

أغلقت العاصمة الإماراتية أبوظبي عدداً من المناطق السياحية والترفيهية لديها مؤقتاً.



وقالت إن الإغلاق جاء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وفي وقت سابق أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير عن إغلاق أبواب الجامع مؤقتا أمام مرتاديه من المصلين والزوار بدءاً من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس لأغراض تعقيم الجامع ومرافقه حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزوار وسلامتهم .

ويأتي الإجراء في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الجهات والمؤسسات في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "