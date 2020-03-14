شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. إغلاق جامع الشيخ زايد مؤقتا بسبب كورونا والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020 أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير عن إغلاق أبواب الجامع مؤقتا أمام مرتاديه من المصلين والزوار بدءاً من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس لأغراض تعقيم الجامع ومرافقه حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزوار وسلامتهم .

وبحسب وكالة "وام" فإن ذلك يأتي في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الجهات والمؤسسات في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. إغلاق جامع الشيخ زايد مؤقتا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.