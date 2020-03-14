شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تعلّق الدراسة ابتداءً من الغد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:32 مساءً, 14 مارس 2020 م المناطق - واس قررت اللجنة العليا في سلطنة عُمان التي تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها لمدة شهر ابتداءً من يوم غدٍ.

وتهيب اللجنة بالجميع عدم ارتياد أماكن التجمع العامة بمختلف أنواعها، والالتزام بمتطلبات الوقاية على المستوى الفردي والجماعي.

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