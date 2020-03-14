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بولندا وروسيا تغلقان حدودهما مع ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:49 مساءً, 14 مارس 2020 م

المناطق - الرياض

قررت بولندا إغلاق حدودها أمام المسافرين الأجانب لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أفاد رئيس الوزراء ماتوش مورافيتسكي الجمعة، قبيل إعلان ثاني حالة وفاة بالمرض في البلاد.
وسجلت بولندا حتى الساعة 68 حالة إصابة وحالتي وفاة. وتوفي المريض الثاني البالغ من العمر 73 عاماً في مستشفى في فروتسواف، كما أفادت وكالة الأنباء البولندية.
كما أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده ستتوقف عن استقبال الأجانب ابتداءً من منتصف ليل السبت وستغلق حدودها البرية مع النروج وبولندا.
وأضاف في بيانه أن الحظر سيطبق على كل أجنبي مسافر “لأسباب مهنية أو خاصة أو دراسية أو سياحية”، باستثناء مواطني بيلاروسيا و”أعضاء الوفود الرسمية” ومن لديهم تصريح إقامة في روسيا.
وسجلت موسكو 45 إصابة بفيروس كورونا المستجد لكن دون وفيات، وفقا للبيانات الرسمية التي نشرت الجمعة.

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