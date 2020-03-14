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النرويج تنصح مواطنيها بعدم السفر خلال الشهر المقبل

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نصحت وزارة الخارجية النرويجية جميع المواطنين اليوم السبت بعدم السفر إلى أي بلد خلال الشهر المقبل وحثت في الوقت نفسه رعاياها في الخارج على العودة إلى الوطن في أقرب وقت ممكن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن هذه التوصية ضرورية في ظل انتشار الفيروس وقيود السفر التي فرضتها بلدان أخرى.

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