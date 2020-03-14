شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة ، في بيان على موقعها الرسمي اليوم ، إن اجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم بلغ حتى اليوم 6788 حالة ، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 337 ، فيما سجلت 17 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
وأضافت أن الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة ممن هم في الحجر الصحي.
وأشارت إلى أنه تم ادخال الحالات المصابة الجديدة الى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
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