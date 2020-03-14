شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي: إغلاق متحف اللوفر والوجهات السياحية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررت حكومة العاصمة الاماراتية أبوظبي إغلاق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإماراة مؤقتا، اعتباراً من غد الأحد وحتى نهاية الشهر، للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ). ويشمل الإغلاق المؤقت متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن ومنارة السعديات وقصر الحصن والمجمّع الثقافي ومتحف قصر العين وواحة العين وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي.

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