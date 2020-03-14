شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله السند إن الحالات الأربع الجديدة منها حالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية أذربيجان وحالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا.
وأضاف السند أن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء حالتين من الحالات المصابة بفيروس كورونا ليصل عدد من أعلن شفاؤهم منه في الكويت إلى سبع حالات وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بالفيروس يبلغ 97 حالة.
وذكر أن الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ عددها ست حالات منها حالتان حرجتان أما الحالات الأربع الباقية يمكن وصفها بالمستقرة في حين بلغ عدد المسوحات 8298 مسحة مخبرية.
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