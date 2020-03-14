شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في سلطنة عمان لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية، اعتبارا من غدا ولمدة شهر.

وكانت اللجنة قررت أول أمس الخميس إيقاف التأشيرات السياحية لجميع الدول، وكذلك الفعاليات الرياضية بكافة أنواعها، وجميع الأنشطة الطلابية غير التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي قد تحدد لاحقاً والواجب اتباعها حسب المعطيات الوبائية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

واتخذت اللجنة أيضا قرارات بإيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة، واقتصار حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا فقط، ومنع تقديم النرجيلة "الشيشة" في جميع المرافق المصرح لها.

كما أوصت اللجنة بعدم السفر إلى خارج السلطنة إلا للضرورة القصوى، واتباع الإجراءات الوقائية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية وعدم ارتياد دور السينما.