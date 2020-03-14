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إرجاء توسيع مصفاة عبادان الإيرانية حتى منتصف أبريل بسبب كورونا

ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء نقلا عن سعيد ستاري نائيني العضو المنتدب في شركة النفط الوطنية الإيرانية أنه تقرر وقف أعمال توسعة مصفاة عبادان النفطية إلى منتصف أبريل نيسان في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كانت إيران قد أرست عقد توسيع المصفاة على شركة سينوبك الصينية في 2017 على أن ينتهي العمل في غضون أربعة أعوام.