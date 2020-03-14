شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. إغلاق جامع الشيخ زايد مؤقتا بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير عن إغلاق أبواب الجامع مؤقتا أمام مرتاديه من المصلين والزوار بدءاً من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس لأغراض تعقيم الجامع ومرافقه حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزوار وسلامتهم .



وبحسب وكالة "وام" فإن ذلك يأتي في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الجهات والمؤسسات في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "

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