شكرا لقرائتكم إيران.. ارتفاع وفيات كورونا لـ611 والإصابات لـ 12729 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، إحصائية رسمية جديدة بعدد المصابين بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 12729 إصابة في جميع أرجاء البلاد، فيما تم تسجيل 97 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 611.
يأتي ذلك فيما أكد محمود رضا مرادي، رئيس جامعة کرمانشاه للعلوم الطبية بإيران، في رسالة أن مدينة كرمانشاه الواقعة غربي إيران "مليئة بفيروس كورونا الوحشي"، معلناً وصول مستوى تفشي الفيروس بالمحافظة للمستوى الأحمر، بحسب ما نقل عنه موقع "إيران انترناشيونال – عربي".
وكانت وكالة إيران للأنباء "إرنا" ذكرت، الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية ستخلي شوارع المدن خلال الأربع والعشرين التي تلت الإعلان، وذلك في محاولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وإيران من أكثر الدول الموبوءة بالفيروس بعد الصين، حيث تسبب في وفاة 514 شخصاً، وإصابة حوالي 11364 حتى اليوم الجمعة، بحسب الإحصاءات الإيرانية الرسمية.
يأتي ذلك فيما اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإخفاق في حماية إيران من فيروس كورونا.
وقال بومبيو، الجمعة، إنه "كان على خامنئي أن يحمي الشعب الإيراني بدلا من ترك الرحلات مفتوحة مع الصين".
وأكد بومبيو أن "خامنئي يكذب على الشعب الإيراني ويسجن كل من يحاول توضيح حقيقة كورونا".
وجاء ذلك ردا على قول خامنئي إن فيروس كورونا يمكن أن يكون سلاحا إرهابيا بيولوجيا ضد إيران.
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