السلطات القبرصية التركية تغلق شمال الجزيرة لغير المقيمين

أعلنت السلطات في "جمهورية شمال قبرص التركية" أنها لن تسمح لغير القبارصة الأتراك والمقيمين في الثلث الشمالي من الجزيرة المتوسطية بالدخول إليها، وذلك حتى الأول من نيسان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
واتخذ هذا الإجراء من ضمن سلسلة تدابير أعلنها "رئيس وزراء" شمال قبرص أرسين تتار في ختام اجتماع عقده الجمعة مع حكومته واستمر ست ساعات.
واكد إنه سيتم حظر دخول الأشخاص القادمين من الخارج اعتبارا من السبت، باستثناء القبارصة الأتراك والمقيمين.
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