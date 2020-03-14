الهند تعلن التعامل مع فيروس كورونا باعتباره "كارثة"

قررت الحكومة الهندية معالجة فيروس كورونا المستجد في البلاد باعتباره كارثة، وناشدت السكان بضرورة الإبلاغ عن أي حالات لتقديم المساعدة لها في إطار صندوق مواجهة الكوارث.
واشارت الحكومة الهندية في بيانها الى أنها "قررت الحكومة معاملة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أنه كارثة ويتم الإبلاغ عنها بغرض تقديم المساعدة في إطار صندوق الدولة للاستجابة للكوارث (SDRF).
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" الى إنه "على الرغم من كونها أفقر وأكثر كثافة سكانية من الصين ولديها نظام رعاية صحية أكثر هشاشة، سجلت الهند رسميًا 81 حالة فقط من الفيروسات التاجية ووفاة واحدة فقط"، مشيرة الى ان "ذلك الأمر أثار الآمال في أن الفيروس الذي أصاب أكثر من 130 ألف شخص وقتل 5000 شخص في جميع أنحاء العالم قد يمر بسلام إلى حد كبير عبر ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان".
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