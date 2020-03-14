الحكومة تعقد جلسة غدا بالقصر الجمهوري يليها اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع

يعقد ​مجلس الوزراء​ جلسة غدا في ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​ عند الثالثة يليها اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع عند الخامسة والنصف لمتابعة تطورات "​كورونا​". إضغط للمزيد

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