بطيش: الحُلول تبدأ بكشف الحقائق

أشار وزير ​الإقتصاد​ ​منصور بطيش​ إلى أن "​المصارف​ تُودِع في ​مصرف لبنان​ ٨٤ مليار ​دولار​ بالعملات الأجنبية، هي أموال للمودِعين لديها، وتقترض منه ٧ مليارات دولار، فيكون الصافي ٧٧ ملياراً باقٍ منهم ٢٢ مليار دولار سيولة و٥،٧ مليار يوروبوندز"، متسائلا :"أين الفارق٤٩،٣ مليار دولار الذي تبخّر وهو عَجز مصرف لبنان؟ الحُلول تبدأ بكشف الحقائق".

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