مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: أضرار كبيرة في خط أفقا الرئيسي

أعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ في بيان، أن "أضرارا كبيرة حصلت في خط أفقا الرئيسي الذي يغذي جرد منطقة جبيل ووسطها، بسبب الفيضان الكبير الذي حصل في مجرى ​نهر ابراهيم​، والذي أدى إلى زحل التربة وتضرر جزء أساسي من الخط".

أضاف البيان: "إن فرق الطوارىء التابعة لها باشرت عمليات التصليح، إلا أن الأمر سيستغرق أياما لضرورة انتظار انخفاض منسوب النهر حتى التمكن من إنجاز التصليحات في شكل نهائي، وإعادة التغذية ب​المياه​ إلى ما كانت عليه" .

وتمنت المؤسسة على المشتركين "تقدير الوضع على أن تبقيهم على اطلاع بأي تطور فور حصوله".