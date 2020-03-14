مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: أضرار كبيرة في خط أفقا الرئيسي

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أن "أضرارا كبيرة حصلت في خط أفقا الرئيسي الذي يغذي جرد منطقة جبيل ووسطها، بسبب الفيضان الكبير الذي حصل في مجرى نهر ابراهيم، والذي أدى إلى زحل التربة وتضرر جزء أساسي من الخط".
أضاف البيان: "إن فرق الطوارىء التابعة لها باشرت عمليات التصليح، إلا أن الأمر سيستغرق أياما لضرورة انتظار انخفاض منسوب النهر حتى التمكن من إنجاز التصليحات في شكل نهائي، وإعادة التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه" .
وتمنت المؤسسة على المشتركين "تقدير الوضع على أن تبقيهم على اطلاع بأي تطور فور حصوله".
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