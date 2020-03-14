وزارة المهجرين تعلق برنامج الدفع بسبب الاوضاع الراهنة

أعلنت ​وزارة​ المهجّرين، أنها وبسبب الأوضاع الراهنة التي تحول دون قدرتها وقدرة ​الصندوق المركزي للمهجرين​ على متابعة أعمال الكشف واستقبال مراجعات المواطنين، ستعلق متابعة تنفيذ برنامج الدفع الذي كانت أعلنت عنه، لحين عودة العمل المؤسساتي إلى وضعه الطبيعي.

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