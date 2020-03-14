نديم الجميل: كل الشكر للجهاز الطبي لجهودهم المبذولة لإنقاذ المصابين

اشار عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​نديم الجميل​ في تصريح له عبر وسائل الاجتماعي، الى انه "الشكر وكل الشكر للجهاز الطبي العامل في ​لبنان​ من أطباء، ممرضين وممرضات، مسعفي ومسعفات ​الصليب الأحمر​ لجهودهم المبذولة لإنقاذ المصابين بالوباء وحماية اللبنانيين في هذه الأوقات العصيبة".

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