فادي سعد: تعليق إجازة ممارسة مهنة الطب لمراد أمر معيب جدا

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "أمام ​سياسة​ قمعية من نوع آخر لن نسمح بها ولن نسكت عنها. تعليق إجازة ممارسة مهنة الطب للدكتور هادي مراد هو أمر معيب جدا، بخاصة إذا كان بهدف قمع حرية الرأي والتعبير المنصوص عنها في ​الدستور​ وشرعة حقوق الإنسان".

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