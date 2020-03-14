وزير الاقتصاد اجتمع مع الموردين واصحاب السوبرماركت وطلب زيادة ساعات العمل

اجتمع وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ مع الموردين وأصحاب السوبرماركت ومحال بيع المواد الغذائية والاستهلاكية وطلب منهم زيادة ساعات العمل مؤقتاً، مع أخذ الحيطة والحذر، لتمكين المواطنين من شراء حاجاتهم والتخفيف من التجمعات الحاشدة للحد من انتشار ​فيروس كورونا​

. وقد اطمأن نعمه من المجتمعين بأن" المواد الغذائية والاستهلاكية موجودة بوفرة ولن تنقطع من السوق، ولا داعي للتهافت على شراء البضائع أكثر من الحاجة"، مشددا على "المجتمعين ضرورة التحلّي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر".