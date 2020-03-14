وضعت بلديّة جبيل-بيبلوس ابتداءً من اليوم خدمة الخطّ الساخن ٠٣٧١٧٤١٧ ، بتصرّف المواطنين، وهو رقم الدكتور شوقي الحلو رئيس مركز الرعاية الصحيّة الأوّلية في جبيل، التابع لوزارة الصحّة، والمكلّف من قبل رئيس البلديّة وسام زعرور بمهمّة الإجابة عن أيّة تساؤلات للمواطنين حول "فيروس كورونا"، أو المساعدة الطبية، او الاستفسار عن أيّة معلومة أو أي خبر إنتُشر عن جُبيل في هذا الخصوص.
وذكرت البلدية المواطنين بضرورة البقاء في المنزل وتفادي الاحتكاك المباشر مع الآخرين للحدّ من انتشار "الفيروس، وعدم الانجراف وراء الشائعات التي تثير الذعر، والتأكّد من صحّة الأخبار قبل إعادة نشرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية جبيل وضعت خطّا ساخنا بتصرّف المواطنين للإجابة عن أية تساؤلات حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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