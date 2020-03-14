بلدية جبيل وضعت خطّا ساخنا بتصرّف المواطنين للإجابة عن أية تساؤلات حول كورونا

وضعت بلديّة جبيل-بيبلوس ابتداءً من اليوم خدمة الخطّ الساخن ٠٣٧١٧٤١٧ ، بتصرّف المواطنين، وهو رقم الدكتور شوقي الحلو رئيس مركز الرعاية الصحيّة الأوّلية في جبيل، التابع ل​وزارة​ الصحّة، والمكلّف من قبل رئيس البلديّة ​وسام زعرور​ بمهمّة الإجابة عن أيّة تساؤلات للمواطنين حول "​فيروس كورونا​"، أو المساعدة الطبية، او الاستفسار عن أيّة معلومة أو أي خبر إنتُشر عن جُبيل في هذا الخصوص.

وذكرت ​البلدية​ المواطنين بضرورة البقاء في المنزل وتفادي الاحتكاك المباشر مع الآخرين للحدّ من انتشار "الفيروس، وعدم الانجراف وراء الشائعات التي تثير الذعر، والتأكّد من صحّة ​الأخبار​ قبل إعادة نشرها.