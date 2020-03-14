النشرة: حركة خفيفة في سوق حاصبيا تفاديا لخطر كورونا أ

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ أنه "يسجل منذ ساعات الصباح حركة خفيفة في سوق حاصبيا نتيجة التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية من قبل ​وزارة الصحة العامة​ والقرارات التي اتخذتها ​البلدية​ تفاديا لخطر ​الكورونا​ واقتصر فتح المحلات التجارية على المواد الغذائية والخضار والملاحم و​الصيدليات​ بحيث لازم المواطنون منازلهم إلا في الحالات الاضطرارية".

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