الحريري: 14 اذار سيبقى علامة مضيئة في تاريخ اللبناني وعنواناً للتمرد على الهيمنة والظلم والوصاية

اشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى انه "يحل ١٤ آذار هذا العام في ظروف مأساوية وصعبة تواجه لبنان والعالم، لكن هذا اليوم سيبقى علامة مضيئة في تاريخ اللبناني وعنواناً للتمرد على الهيمنة والظلم والوصاية مهما اشتدت من حولنا العواصف والاهوال".
ووجه الحريري في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "تحية في هذا اليوم إلى اللبنانيات واللبنانيين الذي تدفقوا من كل المناطق إلى بيروت ليطالبوا بقرارهم الوطني الحر والمستقل، كما وجه تحية لشهداء مسيرة الاستقلال الثاني التي توجت بشهادة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري".
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