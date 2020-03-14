السلطات القبرصية التركية تغلق شمال الجزيرة لغير المقيمين

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نيقوسيا: أعلنت "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة، أنها لن تسمح لغير القبارصة الأتراك والمقيمين في الثلث الشمالي من الجزيرة المتوسطية بالدخول إليها، وذلك حتى الأول من أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
اتخذ هذا الإجراء من ضمن سلسلة تدابير أعلنها "رئيس وزراء" شمال قبرص أرسين تتار في ختام اجتماع عقده الجمعة مع حكومته واستمر ست ساعات. وقال إنه سيتم حظر دخول الأشخاص القادمين من الخارج اعتبارا من السبت، باستثناء القبارصة الأتراك والمقيمين.
من جهتها أفادت الجمهورية القبرصية، العضو في الاتحاد الأوروبي والوحيدة المعترف بها من الأسرة الدولية، عن 21 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.
وأعلنت الجمهورية القبرصية الجمعة إغلاق حدودها لمدة أسبوعين أمام الأجانب باستثناء المقيمين والطلاب والموظفين في الجزيرة المتوسطية التي يعتمد اقتصادها على القطاع السياحي.
وقبرص مقسومة منذ عام 1974 بعدما اجتاحت تركيا شطرها الشمالي ردا على محاولة انقلاب قام بها قوميون لإلحاق الجزيرة باليونان.
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