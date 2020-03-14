روسيا تغلق حدودها البرية مع بولندا والنروج

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موسكو: أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بيان السبت أن بلاده ستتوقف عن استقبال الأجانب اعتبارا من منتصف ليل السبت وستغلق حدودها البرية مع النروج وبولندا.

أضاف في بيانه أن الحظر سيطبق على كل أجنبي مسافر "لأسباب مهنية أو خاصة أو دراسية أو سياحية"، باستثناء مواطني بيلاروسيا و"أعضاء الوفود الرسمية" ومن لديهم تصريح إقامة في روسيا.

تشترك روسيا بحدود برية قصيرة مع بولندا في جنوب جيب كالينينغراد. كما إن لها حدوداً مع أقصى شمال النروج، طولها حوالى 200 كيلومتر. وسجلت موسكو 45 إصابة بفيروس كورونا المستجد لكن دون وفيات، وفقا للبيانات الرسمية التي نشرت الجمعة.

كما أعلنت السلطات الروسية الجمعة أنها ستخفض عدد الممرات الجوية إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الاثنين لاحتواء الفيروس. وأغلقت روسيا بالفعل حدودها مع الصين، وفرضت قيوداً على استقبال القادمين من إيران وكوريا الجنوبية لمنع انتشار المرض.

