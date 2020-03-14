دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يعطى البنتاجون سلطة الرد على هجوم العراق

واشنطن (رويترز) - قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع (البنتاجون) سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته جماعة مسلحة تدعمها إيران في العراق يوم الاربعاء وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني.

وقال إسبر للصحفيين في البنتاجون "تحدثت مع الرئيس. وأعطاني السلطة لفعل ما ينبغي علينا فعله بما يتماشى مع توجيهاته".

وبسؤاله عما إذا كان أي رد أمريكي قد يتضمن توجيه ضربات داخل إيران، قال إسبر إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة الآن "لكننا نركز على الجماعة، أو الجماعات، التي نعتقد أنها نفذت هذا (الهجوم) في العراق، في الوقت الحالي".

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مقدم من ميكروسوفت

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)