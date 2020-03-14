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ترامب يعطى البنتاجون سلطة الرد على هجوم العراق

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ترامب يعطى البنتاجون سلطة الرد على هجوم العراق دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يعطى البنتاجون سلطة الرد على هجوم العراق

واشنطن (رويترز) - قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع (البنتاجون) سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته جماعة مسلحة تدعمها إيران في العراق يوم الاربعاء وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني.

وقال إسبر للصحفيين في البنتاجون "تحدثت مع الرئيس. وأعطاني السلطة لفعل ما ينبغي علينا فعله بما يتماشى مع توجيهاته".

وبسؤاله عما إذا كان أي رد أمريكي قد يتضمن توجيه ضربات داخل إيران، قال إسبر إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة الآن "لكننا نركز على الجماعة، أو الجماعات، التي نعتقد أنها نفذت هذا (الهجوم) في العراق، في الوقت الحالي".

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مقدم من ميكروسوفت

CAMP SHOUP, KUWAIT: US Marines from the 2nd battalion/8 MAR, prepare themselves after receiving orders to cross the Iraqi border at Camp Shoup, northern Kuwait, 20 March 2003. US marines and army infantry have advanced 40 kilometers (20 miles) inside Iraq since storming across the Kuwaiti border overnight, a marine officer said early today. AFP PHOTO/Eric FEFERBERG (Photo credit should read ERIC FEFERBERG/AFP/Getty Images)

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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