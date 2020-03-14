أمين سياسات مستقبل وطن بالغربية تتابع جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حاتم أبو النور:

تابعت دعاء عريبي، أمين عام الشئون السياسية والبرلمانية في حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، تدابير رفع المياه الناتجة عن الأمطار، من الشوارع بالمحافظة.

وقالت عريبي:"تابعت جهود المحافظة في رفع وشفط تجمعات مياه الأمطار في الشوارع بهدف تسيير الحركة".

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وأضافت عريبي أن المهندس شريف أنور، الأمين العام العام لحزب مستقبل وطن بالغربية كان يتابع بنفسه الاجراءات وكلفها بالنزول إلى الشارع من أجل الاطمئنان على تقديم كافة الخدمات التي تسهل الحياة على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي عانى منها الجميع بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد".

وأضافت:"وجدنا تعاون كبير من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا وكل القيادات الأمنية بالمحافظة الذين تواجدوا بالشارع منهم اللواء طارق حسونه مساعد أول وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربيه والعميد ماجد ناشد، مدير مرور الغربية".

وأضافت أن قيادات من حزب مستقبل وطن في الغربية كانوا يتابعون سير الاجراءات في تنفيذ رفع وشفط المياه من الشوارع منهم ناصر مرسي، عضو هيئه المكتب وعائشة محمد عضو أمانة الشئون البرلمانية والسياسية.