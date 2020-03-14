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محافظ المنيا يوجه المرور بمساعدة السيارات العالقة على الطرق

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إدارة المرور بالمحافظة، بتقديم الدعم والمساندة، لأكثر من 20 سيارة نقل، عالقة على الطريق الصحراوي الشرقي، والمصطفة على جانبيه، بسبب الهبوط الأرضي، الذي تعرض له، عقب موجه الطقس السيئ.

والتقى المحافظ، بعددٍ من السائقين خلال جولته بموقع الهبوط، وأمر بفتح الطريق للسيارات في الاتجاه العكسي؛ لتيسير عودتها إلى مدخل منطقة الشيخ فضل، والاتجاه منه، إلى الطريق الصحراوي الغربي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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