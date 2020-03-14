السيول تحاصر مبني هيئة الأرصاد في أبورديس

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قطعت السيول الجارفة، الطريق الدولي الواقع في نطاق مدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، في الوقت الذي أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى .

وحاصر السيل مبني هيئة الأرصاد بالمدينة، نتيجة ارتفاع مياهه لنحو مترين تقريبًا، ما أدى إلى احتجاز عدد من الموظفين بداخله.

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وقالت مصادر بغرفة عمليات جنوب سيناء أن شبكة المحمول انقطعت، بالمدينة وجارى اتخاذ التدابير اللازمة، نحو السيل.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تحرك فريق متكامل من الجهات المعنية لاتخاذ اللازم لشفط مياه السيل واتخاذ التدابير اللازمة، إضافة إلى التنسيق مع ادارة المرور، لنشر الارتكازات الأمنية على الطريق ومنع عبور السيارات في المنطقة التي تشكل خطرًا، حرصًا على حياة المواطنين.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هيئة الطرق نشرت المعدات الثقيلة، لرفع جميع الاطماءات التي خلفتها السيول على الطرق الدولية، والرئيسية بجميع المدن لفتحها أمام حركة المرور.