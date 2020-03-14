مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل منزله بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، صعقا بالكهرباء، داخل منزله، بمنطقة كوم الأطرون، التابعة لمدينة طوخ.

وجرى نقل جثة الطفل إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

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تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز طوخ، يفيد مصرع الطفل "سمير.ع"، يبلغ من العمر 8 سنوات، إثر تعرضه للصعق بماس كهربائي داخل منزله بقربة كوم الأطرون، التابعة للوحدة المحلية بكفر منصور، بمدينة طوخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وجرى نقل الطفل إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.