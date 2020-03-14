الصحة الكويتية: 104 حالة إصابة بـ كورونا حتى الأن

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 104 حالات حتى الآن، وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي اليوم - "إن الحالات الأربع الجديدة، منها حالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان، وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطتان بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا".

ونوه بأن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، شفاء حالتين من الحالات المصابة بفيروس كورونا، ليصل عدد من أعلن شفاؤهم منه في الكويت إلى 7 حالات حتى الآن، ليصل إجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بالفيروس الى 97 حالة.

وأضاف أن الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ عددها 6 حالات، منها حالتان حرجتان، أما الحالات الأربع الباقية فيمكن وصفها بالمستقرة، في حين بلغ عدد المسوحات 8298 مسحة مخبرية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية إلى أن 58 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة لهم خلال الساعات القليلة الماضية من مركز الحجر في منتزه (الخيران) بعد إتمام المدة المحددة لذلك، والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، ليصبح العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي 129 شخصا.

وجدد دعوة وزارة الصحة الكويتية للمواطنين والمقيمين إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع مصابي

قد أعلن، في وقت سابق اليوم، شفاء حالتين من الحالات المصابة بفيروس كورونا، ليصل عدد من أعلن شفاؤهم منه في الكويت إلى 7 حالات حتى الآن، ليصل إجمالي الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بالفيروس الى 97 حالة.وأضاف أن الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ عددها 6 حالات، منها حالتان حرجتان، أما الحالات الأربع الباقية فيمكن وصفها بالمستقرة، في حين بلغ عدد المسوحات 8298 مسحة مخبرية.وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية إلى أن 58 شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة لهم خلال الساعات القليلة الماضية من مركز الحجر في منتزه (الخيران) بعد إتمام المدة المحددة لذلك، والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، ليصبح العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي 129 شخصا.وجدد دعوة وزارة الصحة الكويتية للمواطنين والمقيمين إلى التقيد بضوابط تطبيق الحجر المنزلي والمؤسسي، حفاظا على صحتهم وصحة المجتمع، مع التأكيد على ضرورة البقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، ارتفاع مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 100 حالة بعد تسجيل 20 حالة جديدة.

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