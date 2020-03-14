ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في بيت لحم بفلسطين إلى 38 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بيت لحم بفلسطين إلى 38 حالة، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم - في تصريح أرودته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت أن الإصابات التي تم تسجيلها جاءت نتيجة مخالطة مصابين، مشيرا إلى أن 6429 مواطنا يخضعون للحجر الصحي المنزلي، منهم 2676 في قطاع غزة.

ودعا ملحم الفلسطينيين لزيادة الاهتمام الشخصي وعدم الخروج من المنازل وعدم الاختلاط.

مخالطة مصابين، مشيرا إلى أن 6429 مواطنا يخضعون للحجر الصحي المنزلي، منهم 2676 في قطاع غزة.ودعا ملحم الفلسطينيين لزيادة الاهتمام الشخصي وعدم الخروج من المنازل وعدم الاختلاط.

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