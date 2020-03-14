شرفي: الانتخابات الرئاسية الجزائرية الماضية أنقذت البلاد

اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر الماضي أنقذت الجزائر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يستوفوا متطلبات الشفافية واحترام القواعد الديمقراطية خلال الاستحقاقات المقبلة المتمثلة في الاستفتاء المقبل حول تعديل الدستور، وكذلك تحضير الانتخابات التشريعية والمحلية، معتبرا أن الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد هو امتداد لثورة 1 نوفمبر 1954 وأنه مكسب للشعب الجزائري.
وأشار شرفي، في تصريحات بولاية غرداية (وسط) إلى مهام السلطة التي يرأسها، مبديًا استعداده للمساهمة في تعزيز المسار الديمقراطي للجزائر الجديدة.
وقال إنه يتعين على كوادر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن يستعدوا بإخلاص، وأن
وتابع أن "الحراك يمثل قوة تغيير واقتراح من أجل بناء دولة ديمقراطية"، مؤكدا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انبثقت عن الحراك.
وأضاف أنه يشجع هذا الحراك بهدف بناء جزائر قوية، مؤكدا أن الحراك انبثق عن الشعب ويدافع عن مصالح الشعب الجزائري إذ يشكل قوة لبناء جزائر جديدة ديمقراطية، متابعا "ينبغي أن نحصن هذا المكسب (الحراك) من كل اختراق، وهو في خدمة الشعب الجزائري".
يذكر أن السلطة المستقلة للانتخابات تشكلت في سبتمبر الماضي، كأحد مخرجات هيئة الوساطة والحوار، وتولت الإشراف على كافة مراحل الانتخابات الرئاسية الماضية.
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