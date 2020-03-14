سفارة باريس في الرباط: اليوم آخررحلة من المغرب لفرنسا

أعلنت سفارة باريس في الرباط أن آخر الرحلات بين البلدين ستكون اليوم السبت، وذلك بعد اتخاذ المغرب قرار تعليق الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت السفارة - في بيان اليوم - أن الرحلات بين البلدين لازالت ممكنة في حدود صباح اليوم، داعية كافة الراغبين في السفر نحو فرنسا لاستشارة شركات الطيران.



وكان المغرب قد قرر إغلاق مجاله الجوي والبحري مع دولتي إسبانيا وفرنسا، أمس، وأضاف لهما اليوم كلا من ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وهولندا، بسبب تفشي فيروس كورونا، كما سبق له أن علق السفر إلى كل من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية.