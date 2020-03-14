كورونا.. تسجيل ثالث وفاة في الجزائر وارتفاع الإصابات إلى 37

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 3، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ويتعلق الأمر بسيدة (51 سنة) من مدينة البليدة.
وأوضحت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 10 حالات إصابة
وأضافت الوزارة أنه من بين الحالات الجديدة "سجلت 7 منها بمدينة البليدة، حيث كانت باتصال مع الحالات الأولى، فيما سجلت حالتان بمدينة تيزيوزو، وحالة واحدة بالجزائر العاصمة".
في المقابل، أكدت الوزارة أن 12 مصابا غادروا الحجر الصحي بعد تعافيهم.
وأشارت الوزارة إلى أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين"، وأن "نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة وفي أقصى مستويات التأهب".
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