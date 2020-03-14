ارتفاع حصيلة المصابين بـ"كورونا" في باكستان إلى 29 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 29 حالة، بعد تسجيل أول إصابة في العاصمة (إسلام آباد).
اليوم السبت إن الحالة التي تم تسجيلها هي لامرأة تبلغ من العمر 30 عامًا، سافرت من الولايات المتحدة إلى باكستان منذ عدة أيام قليلة، وأضافوا أن المصابة ترقد في حالة صحية حرجة وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي.
وقال مسئولو معهد باكستان للعلوم الطبية - وفقًا لشبكة جيو نيوز الباكستانية
ولفتت الشبكة إلى أن مدينة (كراتشي) الباكستانية تعد الأشد تضررًا في البلاد حتى الآن، حيث يوجد بها 14 حالة من إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس.
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