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ماليزيا تُجلي مواطنيها من إيران وإيطاليا

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 قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين "إن حكومة بلاده بصدد إجلاء رعاياها من إيران، التي يتفشى بها المستجد (كوفيد-19)، وإيطاليا التي تعد الدولة الأكثر تضررا في أوروبا بعد تسجيلها ارتفاعا حادا في عدد حالات الإصابة بالوباء"، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.


وأضاف ياسين بحسب وكالة أنباء برناما الماليزية، اليوم السبت

أنه سيتم إجلاء المواطنين الماليزيين في إيران، والبالغ عددهم 65 موطنا، كما سيتم إجلاء مواطنيها من إيطاليا، والبالغ عددهم 323 مواطنا، وإعادتهم إلى أرض الوطن.. موضحا أن صحة وسلامة المواطنين الماليزيين المتواجدين خارج البلاد يعد من أولويات سياسة بلاده الخارجية.


وشدد على أن الحكومة الماليزية تهتم بمصير مواطنيها المتواجدين في الدول التي تشهد تفشيا حادا لفيروس كورونا (كوفيد-19)، مثل الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
جدير بالذكر أن ماليزيا بادرت ونحجت في إجلاء 173 شخصا من مواطنيها العالقين في مدينة ووهان الصينية في بعثتين للإغاثة الإنسانية والكوارث شهر فبراير الماضي.. ومنعت رسو السفن السياحية في موانئها إلا لغرض تزويد الإمدادات، واقتصار الأمر على أفراد الطواقم الماليزيين مع إلزامهم بإجراء الفحوصات الصحية المسبقة.

 

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