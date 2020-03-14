ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت لـ 104 حالات وشفاء 7

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تأكد إصابة 4 حالات بمرض فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المسجلة 104 حالات.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد

19) في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى سبع حالات. وأكد وزير الصحة صباح السبت أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس. وأوضح أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن مجلس الوزراء يعقد اليوم اجتماعا في إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الجهات ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا المستجد. ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة سجين داخل السجن المركزي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن ما تم تداوله غير صحيح.