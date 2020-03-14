لتجنب كورونا.. أبوظبي تُغلق المناطق الترفيهية والسياحية مؤقتًا

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، السبت، أنه سيتم غلق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة بصورة مؤقتة، اعتبارًا من غدٍ الأحد، وحتى نهاية شهر مارس الجاري، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي لموقع "تويتر" إن هذه الخطوة جاءت تماشيًّا مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوَّار، وللحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحةالعامة ضد انتشار فيروس كورونا المعروف بـ"كوفيد- 19".
ويشمل الإغلاق المؤقت كلاً من: متحف اللوفر أبوظبي، وقصر الوطن ومنارة السعديات وقصر الحصن والمجمّع الثقافي ومتحف قصر العين وواحة العين وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وكلايم وعالم فيراري أبوظبي.
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