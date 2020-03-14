كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب: وقف الرحلات الجوية مع 4 دول أوروبية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات المغربية، اليوم السبت، وقف الرحلات الجوية مع 4 دول أوروبية جديدة، ليصبح المجموع 7 دول أوروبية، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية بالمغرب، قرارًا بتعليق الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال.

وفي وقت سابق قرر المغرب، تعليق الرحلات الجوية والبحرية بينه وبين إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

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واستأنف المغرب الرحلات الجوية والبحرية مع هذه الدول الـ7، بعد تجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية.

وعلقت السلطات المغربية، الدراسة ابتداء من السادس عشر من مارس، حتى إشعار آخر، تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد.