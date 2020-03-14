كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 14/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أغلقت إيران، اليوم السبت، محطات الأنفاق في مدينة مشهد الإيرانية، لمدة خمسة أيام للحد من تفشي فيروس كورونا.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب يخصص يومًا وطنيًا للصلاة في الولايات المتحدة

Advertisements