كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تغلق محطات الأنفاق في مشهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت إيران، اليوم السبت، محطات الأنفاق في مدينة مشهد الإيرانية، لمدة خمسة أيام للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال عمدة مشهد محمد رضا، إن القرار جاء بعد يوم من الإعلان عن إغلاق مرقد الإمام الرضا في المدينة لثلاثة أيام بهدف التعقيم، واصفًا الأوصاع في المدينة بأنها حادة ومقلقة للغاية.

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وأضاف مشهد محمد رضا، أن الكثير من الأمور السيئة التي تم توقعها سابقا حدثت، وأن الإصابات بفيروس كورونا تتزايد بشكل يومي، وأن الأسبوع الجاري يعتبر مصيريا بالنسبة للمدينة، داعيا السكان إلى أخذ فيروس كورونا على محمل الجد.

وقد دعا رئيس مجلس المدينة إلى فرض حجر صحي على مشهد، معتبرا أن الحجر سيكون خطوة هامة لقطع سلسلة انتشار الفيروس.

وألغى المرشد الأعلى علي خامنئي، زيارة إلى مشهد كانت مقررة في أول أيام عيد النوروز في 21 من مارس الجاري، حيث كانت تتضمن مراسم إزالة الغبار عن مرقد الإمام الرضا وإلقاء خطبة جماهيرية وفق التقليد السنوي.