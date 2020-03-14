الصيادلة: 40 ألف “مساعد” معرضون للإصابة بكورونا لاستقبالهم مليون شخص يوميا

مع توالي تسجيل عدد من الإصابات بوباء “كورونا” في المغرب، راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أمس الجمعة، بشأن تحذيره من خطر إصابات الصيادلة، ومساعديهم بعدوى وباء “كورونا”.

وقال محمد حبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن “الصيدليات الوطنية، البالغ عددها 11 ألف صيدلية، يشتغل بها حوالي 40 ألفا من مساعدي الصيادلة، يستقبلون قرابة المليون مواطن مغربي، كل يوم؛ ما يجعل الأطر العاملة في الصيدليات، معرضة من الدرجة الأولى إلى الإصابة بالعدوى بمختلف الأمراض”.

وقال المتحدث ذاته، يجب على وزير الصحة، اعتبار “مهنيي الصحة، العاملين في القطاع الخاص جزءً لا يتجزأ من المنظومة الصحية في بلادنا، لاسيما الصيادلة، ومساعديهم”، داعيا إلى “تخصيص الوزارة للصيادلة، ومساعديهم الكميات اللازمة من الكمامات، لأداء مهامهم المهنية، وذلك بتوزيعها مجانا وبصفة عادلة”.

ودعا محمد حبابي، وزير الصحة، إلى توجيه دورية للصيدليات، من أجل العمل، على تحضير المحاليل الهيدرو- كحولية المعقمة، حسب ما أوردته منظمة الصحة العالمية في هذا المجال، قصد ضمان توفيرها للمواطنين، وكذا بأسعار معقولة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الصيدليات عبر التراب الوطني، ما فتئت تتفاعل مع المواطنين، منذ الإعلان عن هذا الوباء، وذلك توعية، وترشيدا، وتأطيرا في مجال التوعية الصحية، والمقاربات الاحترازية لتجنب أي إصابات محتملة.