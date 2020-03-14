نقابة مهن الفنون الدرامية تستنكر عدم تفاعل الوزير “عبيابة” مع مطالبها

نددت النقابة الوطنية لمهني الفنون الدرامية، بجمود وزير الثقافة والشباب والرياضة، لحسن عبيابة، في التعامل مع مطالبهم، ومذكرات النقابة، ونهج سياسة الإقصاء في حق منخرطيها بخصوص مواضيع الحوار، والدعم.

وعبرت النقابة عن غضبها من عدم التفاعل مع المذكرة المطلبية، التي أرسلت للوزير، عقب انعقاد الدورة الاستثنائية، مؤكدة أنها تعتزم اللجوء إلى أشكال نضالية لحماية مكتسبات الساحة المسرحية، وحقوق مهنيي الفنون الدرامية.

وأكدت النقابة أنها تعتزم اللجوء إلى التعبير الاحتجاجي المباشر عبر كل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها وقفات، وتظاهرات أمام مبنى الوزارة في العاصمة الرباط، في حالة دام الحال على ما هو عليه.

وأثار مكتب النقابة، في بلاغه، موضوع امتناع وزارة الثقافة، وأجهزتها الإدارية عن التشاور مع النقابة بخصوص التعديلات الجزئية، التي يتعين إجراؤها بالسرعة المطلوبة على برنامج الدعم المسرحي، ودفتر تحملاته، مستغربين من هذا الإقصاء.

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وجاء في البلاغ: “إما أن الوزارة قررت أن تجعل من الموسم المسرحي 2020 سنة بيضاء من دون دعم، وإما أن ثمة طبخة ترتجل في دواليب الإدارة من دون علم أحد، وفي كلتا الحالتين، فإننا نشجب التأخير غير المبرر لإطلاق مسلسل الدعم، ونرفض في الوقت ذاته كل ارتجال في موضوع الدعم، الذي يعتبر مكسبا تاريخيا، وحقا دستوريا للثقافة الوطنية، ونحمل الوزارة كامل المسؤولية عما قد يترتب عن ذلك من تبعات، وعواقب. كما نحملها مسؤولية التباطؤ في استكمال صرف دفعات الدعم المسرحي لموسم 2019”.

وطالبت النقابة الوزير المعني بالتفاعل الإيجابي مع المشهد المسرحي، والدرامي، بما يستجيب لمذكرتهم المطلبية، وسؤال الدعم المسرحي إلى جانب قضايا ملف الحماية الاجتماعية للفنانين، وملف حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة، والتنزيل الفوري لما تبقى من النصوص التنظيمية لقانون الفنان، والمهن الفنية.