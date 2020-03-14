عاجل…الأوقاف تعلن توقيف التدريس بالقرويين والكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم السبت، توقيف الدراسة بمدارس التعليم العتيق.

وقالت الوزارة في بلاغ لها “أنه في إطار الإجراءات الاستباقية والاحترازية الهادفة إلى الحد من العدوى وانتشار “وباء كورونا” ( كوفيد-19 ) فقد تقرر ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس2020 حتى إشعار آخر، توقيف الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لجامعة القرويين وبمعاهد ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية ودروس محو الأمية بالمساجد وفضاءات التعليم الأولي العتيق، سواء كانت هذه المؤسسات عامة أو خاصة “.

وأكدت الوزارة أنها بصدد دراسة التدابير التي يمكن اعتمادها لتعوض الدروس، يضيف البلاغ.