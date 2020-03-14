أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم السبت، توقيف الدراسة بمدارس التعليم العتيق.
وقالت الوزارة في بلاغ لها “أنه في إطار الإجراءات الاستباقية والاحترازية الهادفة إلى الحد من العدوى وانتشار “وباء كورونا” ( كوفيد-19 ) فقد تقرر ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس2020 حتى إشعار آخر، توقيف الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لجامعة القرويين وبمعاهد ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية ودروس محو الأمية بالمساجد وفضاءات التعليم الأولي العتيق، سواء كانت هذه المؤسسات عامة أو خاصة “.
وأكدت الوزارة أنها بصدد دراسة التدابير التي يمكن اعتمادها لتعوض الدروس، يضيف البلاغ.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…الأوقاف تعلن توقيف التدريس بالقرويين والكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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